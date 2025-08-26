Trump envia submarino nuclear e outro navio de guerra à Venezuela
A escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela ganha novos contornos nesta semana, com a chegada de mais um navio de guerra...
A escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela ganha novos contornos nesta semana, com a chegada de mais um navio de guerra e um submarino nuclear norte-americano à costa venezuelana. O envio dos reforços ocorre enquanto Washington intensifica acusações de envolvimento da ditadura de Nicolás Maduro com o narcotráfico.
A escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela ganha novos contornos nesta semana, com a chegada de mais um navio de guerra e um submarino nuclear norte-americano à costa venezuelana. O envio dos reforços ocorre enquanto Washington intensifica acusações de envolvimento da ditadura de Nicolás Maduro com o narcotráfico.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender todos os detalhes dessa situação tensa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender todos os detalhes dessa situação tensa.
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: