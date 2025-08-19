Logo R7.com
Trump tem ‘intenções claras e consistentes’ em relação à Venezuela, diz porta-voz

Revista Oeste|Do R7

A secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira, 19, que o presidente Donald Trump tem "intenções claras e consistentes" em relação à Venezuela. Ele pretende utilizar todos os recursos dos Estados Unidos para impedir a entrada de drogas no país e responsabilizar os envolvidos.

