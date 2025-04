União Europeia prepara sanções e multa de US$ 1 bi contra o X, de Elon Musk Os reguladores da União Europeia se preparam para impor sanções significativas à plataforma de mídia social X, do empresário Elon... Revista Oeste|Do R7 04/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h46 ) twitter

As contas bloqueadas no Twitter/X não poderão curtir, comentar ou compartilhar o conteúdo dos perfis bloqueadores | Foto: Reprodução/Freepik

Os reguladores da União Europeia se preparam para impor sanções significativas à plataforma de mídia social X, do empresário Elon Musk. Essa medida, criada para combater conteúdos ilícitos e desinformação, seria uma resposta a supostas violações da Lei de Serviços Digitais. Segundo o jornal The New York Times, seu anúncio deve ocorrer ainda neste verão europeu (inverno no Brasil).

