Valor de mercado da Tesla chega a US$ 1 trilhão pela 1ª vez
Revista Oeste|Do R7
09/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 17h49 )

Pela primeira vez, o valor de mercado da Tesla ultrapassou US$ 1 trilhão na sexta-feira 8. O aumento ocorreu depois de uma valorização de mais de 6% nas ações logo no início dos pregões. Às 10h40 (12h40 em Brasília), as ações chegaram a US$ 316,60, embora tenham perdido valor logo depois.

