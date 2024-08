Venezuela: Acusações do Procurador-geral Agitam Cenário Político

Revista Oeste |Do R7

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou, em coletiva de imprensa, que as mortes durante o protesto contra o processo eleitoral de 28 de julho não são de responsabilidade do Estado. Aliado do ditador Nicolás Maduro, ele culpa os opositores pelos assassinatos, mesmo sem apresentar evidências.

