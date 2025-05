Venezuela desafia Corte Internacional ao manter eleições no Essequibo A ditadura da Venezuela anunciou que seguirá adiante com a realização de eleições parlamentares e regionais no território do Essequibo... Revista Oeste|Do R7 04/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa Venezuela - Guiana Revista Oeste - Internacional

A ditadura da Venezuela anunciou que seguirá adiante com a realização de eleições parlamentares e regionais no território do Essequibo, mesmo depois de uma ordem da Corte Internacional de Justiça (CIJ) determinando a suspensão do pleito.

Para entender todos os desdobramentos dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Investidor bilionário Warren Buffett anuncia aposentadoria

Musk vence votação para fundar sua própria cidade no Texas

Portugal anuncia a expulsão de 18 mil imigrantes irregulares