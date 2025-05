Venezuela ignora cobranças do Brasil por dívida de US$ 1,74 bi O regime de Nicolás Maduro tem ignorado as tentativas do governo brasileiro de renegociar uma dívida de US$ 1,74 bilhão, o equivalente... Revista Oeste|Do R7 18/05/2025 - 17h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maduro em visita ao Brasil em 29 de maio de 2023 Revista Oeste - Internacional

O regime de Nicolás Maduro tem ignorado as tentativas do governo brasileiro de renegociar uma dívida de US$ 1,74 bilhão, o equivalente a quase R$ 10 bilhões. O valor inclui financiamentos de obras e serviços prestados por empresas brasileiras na Venezuela, cobertos pela União depois de calote do país vizinho.

Para entender todos os detalhes dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Portugal vai às urnas neste domingo, 18; partido de centro-direita é o favorito

Mudança rápida de tendência?

Papa Leão XIV recebe pálio e Anel do Pescador