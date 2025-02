Vídeo: ponte que desabou entre Maranhão e Tocantins é implodida A estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desabou na BR-226, entre os Estados do Maranhão e Tocantins... Revista Oeste|Do R7 03/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Até o momento, seis mortes foram confirmadas em razão do desabamento da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins | Foto: Reprodução/Redes sociais

A estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desabou na BR-226, entre os Estados do Maranhão e Tocantins, foi demolida às 14 horas do último domingo, 2. O acesso conectava as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Musk trabalha para fechar a Usaid, agência americana de ajuda externa

Leitão nasce com ‘rosto humano’ nas Filipinas

Geladeiras nas costas e barcos de carcaça de caminhão: o contrabando entre Bolívia e Argentina