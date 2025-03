Volta ao mundo em um cruzeiro de luxo; saiba quanto custa Conhecer o mundo a bordo de um navio de cruzeiro de luxo. Para quem pensa em viver essa experiência, a data de partida já está definida... Revista Oeste|Do R7 03/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 03/03/2025 - 23h06 ) twitter

Conhecer o mundo a bordo de um navio de cruzeiro de luxo. Para quem pensa em viver essa experiência, a data de partida já está definida: 25 de novembro de 2026. O navio Costa Deliziosa, operado pela Costa Cruzeiros, vai desatracar do cais de Savona, na Itália. O retorno está previsto para o ano seguinte, em 12 de abril de 2027.

