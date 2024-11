Trump anuncia que Elon Musk terá cargo em seu governo Bilionário será responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental Internacional|Do R7 12/11/2024 - 22h12 (Atualizado em 12/11/2024 - 22h33 ) twitter

Musk foi um dos principais doadores da campanha de Trump Alan Santos /PR e Porto Feliz/ SP

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) que o bilionário Elon Musk terá um cargo em seu governo. Segundo o comunicado, o empresário chefiará o Departamento de Eficiência Governamental. A gestão da pasta será dividida com Vivek Ramaswamy, que disputou as primárias do partido republicano à Presidência dos EUA.

“Juntos, esses dois americanos maravilhosos abrirão o caminho para que meu governo desmantele a burocracia do governo, reduza os excessos de regulamentação, corte gastos desnecessários e reestruture as agências federais”, disse Trump em comunicado.

A pasta é temporária e deve encerrar seus trabalhos até 4 de julho de 2026. Segundo Trump, o departamento será responsável por desburocratizar o governo e tornar ele mais eficiente.

O presidente eleito chamou a ação de “O Projeto Manhattan de nosso tempo”, em referência ao projeto armamentista da Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, a pasta vai fazer uma “auditoria financeira e de desempenho completa de todo o governo federal e fará recomendações para reformas drásticas”.

Musk foi um dos principais investidores de campanha de Trump, com uma doação de US$ 119 milhões. O bilionário é fundador da Tesla e da SpaceX e é considerada o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de US$ 285,6 bilhões.