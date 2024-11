Donald Trump anuncia ‘czar das fronteiras’ como novo chefe da política de imigração

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda (11), mais nomes que vão compor o novo governo. O republicano escolheu Tom Homan para ser o chefão da política de imigração. O presidente eleito chamou o novo encarregado de "czar das fronteiras", em referência aos reis absolutistas da Rússia até a Primeira Guerra Mundial. Ele foi diretor de imigração e fiscalização aduaneira durante parte do primeiro governo Trump, quando implantou uma política de tolerância zero com imigrantes sem documentos.