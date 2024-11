Óbito 'suspeito' em ressonância magnética levanta dúvidas sobre exame; médico explica

Empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, morreu durante um exame de ressonância magnética na cabeça em uma clínica em Santos, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (22). O laudo médico apresentou a morte como "suspeita", o que levantou dúvidas sobre a segurança do exame. Entretanto, durante uma entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (28), o médico Pedro Panizza explicou como a ressonância é segura e não apresenta riscos diretos à saúde.



Segundo Panizza, a ressonância magnética é utilizada para examinar todas as partes do corpo e é preciso que o paciente fique imóvel durante o procedimento, por isso, a anestesia é indicada em casos de crianças ou pessoas com algum grau de ansiedade e claustrofobia.