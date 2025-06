19 pessoas estão internadas após acidente com ônibus no Rio de Janeiro

19 pessoas ainda estão internadas por conta de um acidente com um ônibus no Rio de Janeiro. O veículo tombou e caiu dentro de um canal em uma importante avenida da zona oeste do Rio. 30 pessoas precisaram sem levadas a hospitais da região. A maior parte já recebeu alta. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil. Em nota, o sindicato das empresas de ônibus do Rio informou que aguarda o resultado da perícia e que tem prestado assistência às vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!