37 pessoas suspeitas de integrar quadrilha especializada em roubo de celulares são presas no Rio

37 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubo de celulares foram presas no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o grupo atuava em lugares de grande movimentação, como centros comerciais. Depois de roubar, os criminosos invadiam o sistema do celular e conseguiam os dados pessoais das vítimas, como endereços e nomes de parentes. Em seguida, entravam em contato com elas para fazer mais ameaças.



