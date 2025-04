Dois alunos morreram e outros 29 ficaram feridos em um acidente com um ônibus escolar na Paraíba. O coletivo prestava serviço para a prefeitura de Pilões (PB) e tombou no trecho conhecido como ‘Ladeira do Espinho’. As causas do acidente estão sendo investigadas.



