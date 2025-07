Acidente entre ônibus, carreta e micro-ônibus deixa 5 mortos e 70 feridos em Goiás

5 pessoas morreram e 70 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus, uma carreta e um micro-ônibus em Goiás. O acidente aconteceu na BR-153, em Porangatu (GO). Os veículos transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará para um congresso em Goiânia (GO). A carreta teria invadido a contramão e atingido um dos veículos. O motorista da carreta, o do micro-ônibus e três estudantes morreram no local. As vítimas feridas foram levadas a hospitais da região.



