Acidente provocado por carreta mata duas mulheres que viajavam em micro-ônibus em SC

Duas mulheres morreram em um acidente com um micro-ônibus que bateu de frente com uma carreta em uma rodovia em Santa Catarina. As vítimas viajavam com um grupo de dança da terceira idade quando aconteceu o acidente, na altura de Corupá, no norte do estado. Outras 12 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta invadiu a pista contrária e causou a batida. Um terceiro veículo também foi atingido, mas o motorista não se feriu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!