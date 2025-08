Acidentes com escorpiões crescem no estado de SP

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo registrou quase 23 mil ocorrências relacionadas a acidentes com escorpiões neste ano. A orientação é que vítimas procurem uma unidade de saúde próxima. Existem 228 locais no estado equipados para tratar esses casos. É recomendado manter o ambiente limpo e livre de entulhos. Um menino de 10 anos morreu em São José do Rio Preto devido a uma picada recente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!