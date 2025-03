Adolescente morre e 25 pessoas ficam feridas em acidente de ônibus na rodovia Presidente Dutra

Um adolescente morreu e 25 pessoas ficaram feridas em um acidente de ônibus na rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo. O veículo com 45 pessoas tombou ao sair do acostamento e caiu em uma ribanceira, na altura de Pindamonhangaba (SP). Levy Gabriel Cardoso, de 13 anos, morreu com o impacto da queda de sete metros de altura. A principal linha de investigação da Polícia Rodoviária Federal é que o ônibus tenha sofrido uma falha mecânica.



