Aeroporto Internacional de Londres retoma parte dos voos após incêndio

O Aeroporto Internacional de Londres, o maior da Europa, já retomou parte dos voos nesta sexta-feira (21). Um incêndio em uma subestação de energia que abastecia o local havia cancelado todos os voos do dia. A partir de sábado (22), as operações devem ser completamente retomadas. Heathrow é um dos maiores aeroportos do mundo. Estima-se que 200 mil passageiros passem por ele todos os dias. Desde a madrugada, mais de 1.300 voos foram cancelados ou desviados, devido ao incêndio.



