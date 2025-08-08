Logo R7.com
Alckmin afirma que plano de contingência ao tarifaço dos EUA está finalizado

O pacote vai priorizar pequenos produtores dos setores mais afetados pelas tarifas

Boletim JR 24H|Do R7

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o plano de contingência do governo federal aos setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos foi finalizado e finalmente apresentado ao presidente Lula até, no máximo, a próxima terça-feira. O pacote vai priorizar pequenos produtores dos setores mais afetados pelas tarifas, bem como com maior volume de exportação. Além deste plano, Alckmin mencionou a tentativa junto ao governo americano de diminuir a alíquota de 50%.

