Alckmin se reúne com representantes das indústrias para tratar do tarifaço americano

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, embarca para São Paulo . Ele participará de uma reunião na Fiesp. A Federação lamentou a confirmação das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que entrarão em vigor no dia 6 de agosto. Cerca de 700 produtos foram poupados; no entanto, café, frutas e carnes terão taxação de 50%. A Fiesp afirmou que trabalhará junto ao governo para mitigar os impactos dessa medida.



