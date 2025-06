Alerj aprova Estatuto das Blitz, que define normas para abordagens em todo o estado

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o Estatuto da Blitz, que estabelece normas para abordagens em todo o estado. A fiscalização ficará a cargo de agentes de trânsito, guardas municipais e, no caso dos policiais militares, apenas com autorização. Os agentes terão que usar braçadeira branca e câmeras corporais. A Polícia Militar não poderá mais fazer blitzes somente para inspeção veicular, essa função será do Detran.



