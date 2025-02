Alerta laranja de chuvas intensas é renovado até sexta (7) na Paraíba

Nesta quinta-feira (6), um barranco deslizou às margens dos trilhos dos trens que circulam na grande João Pessoa (PB), provocando a interrupção parcial do serviço. O Instituto Nacional de Meteorologia estendeu até sexta-feira (7) o alerta laranja de chuvas intensas para todas as cidades da Paraíba. O Inmet prevê mais chuva, alagamentos, ventos fortes com risco de queda de galhos de árvores e falta de energia elétrica.