Alexandre de Moraes concede liberdade provisória ao ex-ministro do turismo, Gilson Machado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu conceder liberdade provisória ao ex-ministro do turismo, Gilson Machado. Alexandre de Moraes entendeu que a prisão não é mais necessária mas proibiu o ex-ministro de Bolsonaro de sair do Recife e de manter contato com outros investigados no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Gilson Machado foi preso preventivamente nessa sexta-feira (13) por suspeita de auxiliar o ex-ajudante de ordens Mauro Cid a tirar um passaporte português para tentar sair do Brasil. Segundo Moraes, o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em uma nova ordem de prisão.



