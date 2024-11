Alexandre de Moraes critica trabalhadores PJ que recorrem à Justiça

O ministro Alexandre de Moraes fez críticas aos trabalhadores que aceitam contratos como pessoa jurídica e depois recorrem à Justiça após demissão. A declaração foi feita durante uma sessão da primeira turma do STF. Moraes afirmou que, na terceirização, todas as partes concordam em assinar o contrato e que não faz sentido o trabalhador entrar com uma ação na Justiça depois de passado o processo de demissão.