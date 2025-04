Alexandre de Moraes determina a prisão imediata de Fernando Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão imediata do ex-presidente da República Fernando Collor. A decisão vai ser analisada ao longo desta sexta (25) pela Suprema Corte em sessão virtual. Mesmo assim, a ordem de prisão já está valendo e Collor pode ser preso na sexta ou se entregar à Polícia Federal. O ex-presidente foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da operação Lava Jato. Os ministros entenderam que Collor recebeu R$ 20 milhões para viabilizar contratos entre 2010 e 2014 para a construção de bases de distribuição de combustíveis.



