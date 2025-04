Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu em processo por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três Poderes, em Brasília. O pedido de prisão foi feito na terça (1º) pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, depois que Léo Índio fugiu para a Argentina.



