Alexandre de Moraes determina que o Google envie ao STF informações sobre cópia da minuta do golpe

O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Google envie ao Supremo Tribunal Federal informações sobre quem publicou uma cópia da minuta do golpe em um domínio público na internet. A decisão foi motivada por um pedido da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Uma cópia da minuta foi encontrada na casa dele em 2023 pela Polícia Federal. O Google ainda não se manifestou.



