Alexandre Padilha destaca avanço na cobertura vacinal de crianças e adolescentes

O Brasil avançou na cobertura vacinal de crianças e adolescentes graças à busca ativa nas escolas. Foram um milhão de estudantes vacinados no primeiro semestre. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, destacou um projeto que é a menina dos olhos do presidente Lula: o Agora tem Especilialista que tenta reduzir a fila de espera por atendimento especializado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!