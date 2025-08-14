Aluguel residencial aumenta mais de 10% em um ano

A alta do aluguel residencial no Brasil acumulou mais de 10% em um ano. Em São Paulo , o preço médio é superior a R$ 61 por metro quadrado. A inflação acumulada está em 10,01%, abaixo da média nacional de 10,28%. Salvador (BA) apresenta uma alta acumulada acima de 20%, seguida por Belém com mais de 18% e Teresina com mais de 17%.



