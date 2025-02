Aluno com suástica pintada no rosto é proibido de participar de formatura na UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul proibiu o aluno Vinícius Krug de participar da formatura por ter uma suástica pintada no rosto. O símbolo é mundialmente conhecido como o maior do nazismo. Vinícius alegou que era um símbolo hindu, e não uma suástica, mas concordou em apagar a pintura. Na manhã desta quarta (19), a universidade registrou a ocorrência na Polícia Federal.



