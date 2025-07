Alvo de sanções dos EUA, Alexandre de Moraes vai a jogo entre Corinthians e Palmeiras

Manifestaram-se publicamente em apoio ao ministro Alexandre de Moraes os ministros Flávio Dino, o decano Gilmar Mendes, e o presidente do tribunal, Roberto Barroso. Nesta quarta-feira (30), o ministro Alexandre de Moraes foi ao jogo entre Corinthians e Palmeiras, pela Copa do Brasil. O Corinthians é o time do coração do ministro, e venceu a partida.



