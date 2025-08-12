Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Anatel aprova novas medidas contra chamadas abusivas

A agência estima que os brasileiros recebem cerca de 10 bilhões de chamadas desse tipo todos os meses

Boletim JR 24H|Do R7

A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou novas medidas para inibir ligações telefônicas inconvenientes oferecendo serviços ou vendendo algum produto. A agência estima que os brasileiros recebem cerca de 10 bilhões de chamadas desse tipo todos os meses. A principal mudança aprovada pela Anatel é obrigar as empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês a usar um processo de autenticação nas chamadas.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
  • Brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.