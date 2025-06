Aneel aciona bandeira vermelha e conta de luz já está mais cara

A Aneel acionou a bandeira vermelha patamar 1 e assim, as contas de luz vão ter um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em maio, o valor era de R$ 1, 88. O reajuste foi anunciado para compensar o acionamento de usinas termelétricas por causa do período com pouca chuva em várias regiões do país.



