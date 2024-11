Ansiedade é a terceira causa que mais afasta brasileiros do trabalho

Os transtornos de ansiedade são a terceira causa que mais afasta os brasileiros do trabalho. Os dois primeiros lugares são ocupados por dores nas costas e problemas nos discos invertebrais. Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o INSS concedeu quase 130 mil benefícios de auxílio-doença relacionados à ansiedade generalizada e ao transtorno de pânico. Em 2021, a ansiedade estava em décimo lugar entre as causas dos afastamentos. O levantamento considera apenas os casos com mais de 15 dias que geram benefício segurado.