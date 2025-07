Anvisa interdita cinco fábricas de alisantes de cabelo por irregularidades em São Paulo

A Anvisa realizou uma operação contra fabricantes irregulares de alisantes de cabelo em São Paulo. O objetivo foi verificar as condições sanitárias dos fabricantes, além de identificar possíveis riscos à saúde de quem usa esses produtos. As equipes de fiscalização da Anvisa encontraram matérias-primas vencidas, falta de licença para funcionar e locais em péssimo estado de conservação. Substâncias proibidas ainda foram encontradas na composição de algumas das fórmulas dos produtos fabricados. Sete estabelecimentos foram inspecionados no estado de São Paulo; cinco foram interditados.



