Apagão atinge diversos bairros em Belo Horizonte

Moradores de Belo Horizonte ficaram no escuro na noite desta segunda-feira (12). A concessionária responsável informou que o fornecimento de energia já foi reestabelecido em toda a cidade. O apagão atingiu vários bairros e, segundo a Cemig, Companhia Energética de Minas, foi causado por um problema em uma subestação na capital mineira. A empresa ainda não divulgou detalhes do que houve na subestação.



