Apenas 2,5 milhões de pessoas têm direito ao saque integral do FGTS com nova regra

A nova rodada de retiradas do FGTS permite que apenas 20% dos trabalhadores demitidos com direito ao saque-aniversário retirem o saldo integral. Aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores terão esse direito, enquanto os demais enfrentarão descontos devido à antecipação do saque. A medida provisória publicada recentemente não altera as regras do saque aniversário, apenas libera os valores bloqueados para os demitidos.



