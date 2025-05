Após 24 anos no PSDB, Eduardo Leite oficializa entrada no PSD

Depois de 24 anos no PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou a entrada no PSD. A cerimônia de filiação foi no gabinete da direção nacional do PSD, em São Paulo. De acordo com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, Eduardo Leite vai assumir o comando do partido no Rio Grande do Sul.



