Após tratamento, rei Charles reaparece em público durante apresentação musical curiosa

O rei Charles 3º reapareceu em público, depois de se recuperar do tratamento contra um câncer descoberto no ano passado. Ele participou de uma apresentação curiosa e até arriscou umas notas na flauta. O detalhe é que a flauta foi produzida a partir de uma cenoura. A explicação é que Charles acompanhou uma apresentação no Castelo de Windsor da "orquestra de vegetais de Londres". O grupo, como explica o nome, usa apenas instrumentos feitos com vegetais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!