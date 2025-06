Área queimada no Brasil em 2024 supera em 62% a média histórica

A área queimada no Brasil em 2024 superou em 62% a média histórica. Os dados do MapBiomas mostram que mais de 30 milhões de hectares foram atingidos pelo fogo, uma área maior que todo o território da Itália. A média histórica é de 18,5 milhões de hectares por ano. A Amazônia foi o bioma mais afetado



