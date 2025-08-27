Logo R7.com
Assembleia Legislativa de SP aprova reestruturação da Defensoria Pública

Projeto cria 140 novas vagas e prevê reajuste salarial para defensores públicos

Boletim JR 24H|Do R7

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto que cria 140 novas vagas para defensores públicos. O objetivo é prestar assistência jurídica gratuita a pessoas sem condições financeiras. A proposta também inclui o aumento do quadro de servidores e um reajuste salarial de 6%. O texto agora aguarda sanção do governador Tarcísio de Freitas.

