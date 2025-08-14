Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O aluguel residencial aumentou mais de 10% em um ano, o dobro da inflação oficial medida pelo IPCA. São Paulo é a capital com o aluguel mais caro. O metro quadrado na capital paulista custa mais de R$ 61. Por outro lado, a inflação acumulada em um ano está em 10,01%, um pouco abaixo da média nacional de 10,28%. Salvador (BA) lidera o ranking com alta acumulada de mais de 20%. E ainda: Processo sobre tentativa de golpe de Estado entra na fase final e já pode ser julgado pelo STF.



