Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O conflito entre Israel e Irã entra em seu sétimo dia com um ataque iraniano a um hospital israelense. Mais de 30 pessoas ficaram feridas com o míssil que atingiu o hospital em Berseba, no sul de Israel. Houve correria nos corredores do local e três feridos estão em estado grave. Mísseis iranianos também foram lançados em Tel Aviv e alguns foram interceptados pela defesa aérea, mas a queda de um deles feriu ao menos 25 pessoas, entre elas uma criança. Já Israel afirmou que atingiu um local de desenvolvimento de armas nucleares, na região de Natanz, no Irã. E ainda: Defesa Civil emite alerta de risco muito alto de inundações em cidades gaúchas.



