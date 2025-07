Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (24)

Aposentados e pensionistas do INSS começam a ser reembolsados nesta quinta-feira (24) pelos descontos indevidos feitos nos últimos cinco anos. Os pagamentos serão realizados diretamente na conta do beneficiário, de uma só vez. Veja também: Sul do Brasil tem volta da chuva e alerta para temporais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!