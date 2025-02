Pesquisa da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) mostra que sete das dez rodovias com mais mortes no Brasil precisam de melhorias urgentes. Veja também: governo lança edital para construção de túnel que vai ligar Santos a Guarujá, no litoral paulista.



