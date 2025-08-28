Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28)

CPMI ouve primeiros depoimentos sobre descontos irregulares do INSS.

Boletim JR 24H|Do R7

A CPMI criada para investigar os descontos indevidos de beneficiários do INSS colhe nesta quinta-feira (28) os primeiros depoimentos. Serão ouvidos o delegado da Polícia Federal responsável pela operação que tornou o caso público, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, e a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, conhecida por sua atuação contra esses desvios.

Veja também: vereadores de São Paulo aumentam multa por fios soltos em postes da cidade.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • COP30
  • CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Panamá
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.