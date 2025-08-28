Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28)

A CPMI criada para investigar os descontos indevidos de beneficiários do INSS colhe nesta quinta-feira (28) os primeiros depoimentos. Serão ouvidos o delegado da Polícia Federal responsável pela operação que tornou o caso público, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, e a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, conhecida por sua atuação contra esses desvios.



Veja também: vereadores de São Paulo aumentam multa por fios soltos em postes da cidade.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!