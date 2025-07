Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: No dia seguinte à confirmação de que o tarifaço imposto por Donald Trump entra em vigor em 6 de agosto, o vice-presidente Geraldo Alckmin vem à São Paulo para uma reunião na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. A federação lamentou a confirmação das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, e disse que vai atuar com o governo para minimizar os impactos. Cerca de 700 produtos brasileiros foram poupados, mas exportações de café, frutas e carnes seguirão com taxação. E ainda: Receita Federal realiza pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!