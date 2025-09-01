Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem até esta segunda (1º) para se posicionar sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, por suposta tentativa de atrapalhar o inquérito do golpe de Estado, que começa a ser julgado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. Gonet também precisa dar um parecer sobre o suposto plano de asilo na Argentina de Jair Bolsonaro, o possível descumprimento de medidas restritivas impostas ao ex-presidente e o recurso apresentado pela defesa dele contra a prisão domiciliar. E ainda: Sabesp passa a retirar menos água do sistema Cantareira a partir desta segunda-feira.



